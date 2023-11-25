В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега

Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил на территории всей области штормовое предупреждение . Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

По данным спасателей, утром и днем 26 ноября «местами по региону ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений — сильный снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед».

Также прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. В МЧС предупредили о «вероятности падения деревьев и слабо укрепленных конструкций».

Егор Якимов

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