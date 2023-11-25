Землю «Региональной строительной компании» в Краснодаре продают за 20 млн рублей

Земельный участок ООО «Специализированный застройщик "Региональная строительная компания"» (РКС) в Краснодаре выставили на торги за 20,8 млн руб. Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выставленный на торги участок располагается по ул.Комарова, 21/3. Площадь территории составляет 2,6 тыс. кв. м. Назначение земельного участка — коммунальное обслуживание, деловое управление, магазины, обслуживание автотранспорта, земельные участки общего пользования. Задаток — 20%. Кроме того, в единый лот входят четыре нежилых помещения по этому же адресу стоимостью 1 млн руб. Также на торги выставили право требования на краткосрочные долговые обязательства, начальная цена — 1,9 млн руб.

Арбитражный суд Кубани в июле 2023 года признал банкротом ООО «Специализированный застройщик "Региональная строительная компания"» (РКС), построившее шесть домов за краевой психиатрической больницей.

Согласно данным ЕИС жилищного строительства Минстроя России, РКС является застройщиком шести десятиэтажных домов на ул. Комарова, 21/1 в Краснодаре (поселок Российский, за краевой психиатрической больницей). Объекты были введены в эксплуатацию в 2017 и 2020 годах.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Региональная строительная компания"» создано в 2014 году. Учредителями являются Армен Вартанян и Александр Гойкалов.

Тат Гаспарян

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