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Коммерсантъ FM
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«Главным приобретением «Китайский новостей» стало сезонное меню»

Дарья Цивина — о новом бренд-шефе известного столичного заведения

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда от Руслана Магомедшарипова обязательно нужно попробовать.

Фото: Китайские новости

Фото: Китайские новости

Ресторан «Китайские новости» отметил свое восьмилетие вместе с новым бренд-шефом Русланом Магомедшариповым, который заступил на пост с целью обновить проект по приглашению основателей Стаса Лесниченко и Андрея Позднякова. До этого Руслан 7,5 лет возглавлял кухню ресторана Zodiac на Смоленке. И опыт тесного общения с китайскими поварами в сочетании с тонким пониманием вкусового баланса и нюансами техник пришелся очень кстати.

Главным приобретением «Китайский новостей» пока стало сезонное меню от нового бренд-шефа, плюс корректировке подверглись около трети блюд из основного меню, а их там более 120. Нововведения и уточнения явно пошли «Китайским новостям» на пользу. Рекомендовать можно практически все новинки, во главе с огромной свиной рулькой по-тайвански, томленой 18 часов в винном соусе «хуншао» с корицей и бадьяном — такой мягкой, что разделывают ее двумя ложками.

Также стоит обратить внимание на насыщенную прозрачную грибную похлебку с шиитаке и муэр, разноцветные овощи с тофу «Восемь сокровищ», сытные и пряные пельмени «сяолунбао» со свининой и соевым соусом с имбирем, огромного объема рисовую лапшу с говядиной хе-фан и бюджетную классическую утку по-пекински.

На десерт обязательно надо брать «жареное молоко» — без всяких преувеличений лучшее в Москве. Как удается Руслану Магомедшарипову избежать неприятной горчинки в этом традиционном китайском блюде, остается лишь гадать по знакам зодиака.

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