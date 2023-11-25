Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения

Саудовская Аравия и Армения подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Протокол был подписан накануне, 24 ноября, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Документ подписали посол Армении в ОАЭ Карен Григорян и посол Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Султан ибн Абдалла Аль-Ангар.

Страны не имели официальных дипломатических отношений с 1991 года в результате распада СССР. В карабахском конфликте королевство поддерживало Азербайджан. Только в 2021 году занимавший пост президента Армении Армен Саркисян посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию. В ходе поездки он встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Александра Горошилова