В поселке под Челябинском при пожаре погибли двое детей

Сегодня в поселке Мирный в Сосновском районе произошел пожар в комнате общежития, в результате которого погибли двое детей 2020 и 2021 года рождения. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщают в региональном управлении СК.

По данным следствия, дети находились в комнате общежития одни без присмотра взрослых. Они играли со спичками, находящимися в доступном месте, и подожгли диван. Оба ребенка сконались на месте происшествия.

Прокуратура также проводит проверку по этому факту. Как сообщают в ведомстве, предварительно установлено, что мать-одиночка ушла из дома и оставила детей ночью одних. Семья состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

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