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Охотник из Кишерти случайно застрелил своего напарника

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Кишертского округа, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 23 ноября 2023 года местный житель во время охоты в лесу в окрестностях деревни Сухой Лог, не убедившись в безопасности своих действий, из карабина трижды выстрелил в сторону зверя. В результате был смертельно ранен другой охотник.

В настоящее время следователем Суксунского межрайонного следственного отдела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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