Шесть человек пострадали в ДТП в Сарапуле

Днем 25 ноября, в Сарапуле, напротив дома 13 по ул. Путейская, по предварительным данным, водитель «ZAZ Chance» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Hyundai Creta». Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате аварии водитель и три пассажира «ZAZ Chance» получили травмы, госпитализированы в больницу. Еще одному пассажиру «ZAZ Chance» и пассажиру «Hyundai Creta» медпомощь оказана на месте.

По факту ДТП проводится проверка.