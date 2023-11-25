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Шесть человек пострадали в ДТП в Сарапуле

Днем 25 ноября, в Сарапуле, напротив дома 13 по ул. Путейская, по предварительным данным, водитель «ZAZ Chance» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Hyundai Creta». Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате аварии водитель и три пассажира «ZAZ Chance» получили травмы, госпитализированы в больницу. Еще одному пассажиру «ZAZ Chance» и пассажиру «Hyundai Creta» медпомощь оказана на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

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