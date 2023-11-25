Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин отметил значимость деятельности общественного движения «Матери России»

Президент России Владимир Путин заявил о значимости и многогранности деятельности общественного движения «Матери России». Об этом он сказал участникам организованной движением конференции «Сердце матери — Сердце России» в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

«С удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение «Матери России» — организатор нынешней конференции... Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания»,— сказал Владимир Путин.

По словам президента, волонтеры и активисты движения участвуют в реализации проектов по укреплению здоровья граждан, оказывают гуманитарную помощь нашим российским военнослужащим на Украине, заботятся о раненых в госпиталях и реабилитационных центрах, уделяют внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Владимир Путин заявил, что в центре внимания организаторов конференции — поддержка материнства и детства, продвижение семейных ценностей, улучшение демографической ситуации, решение актуальных задач социальной сферы.

Всероссийское общественное движение «Матери России» было основано в феврале 2012 года. Согласно информации на сайте организации, сейчас движение объединяет более 700 общественных организаций, работающих в сфере семьи, материнства и детства в России. Региональные отделения «Матерей России» открыты во всех субъектах РФ.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...