Путин отметил значимость деятельности общественного движения «Матери России»

Президент России Владимир Путин заявил о значимости и многогранности деятельности общественного движения «Матери России». Об этом он сказал участникам организованной движением конференции «Сердце матери — Сердце России» в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

«С удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение «Матери России» — организатор нынешней конференции... Столь значимая, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания»,— сказал Владимир Путин.

По словам президента, волонтеры и активисты движения участвуют в реализации проектов по укреплению здоровья граждан, оказывают гуманитарную помощь нашим российским военнослужащим на Украине, заботятся о раненых в госпиталях и реабилитационных центрах, уделяют внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Владимир Путин заявил, что в центре внимания организаторов конференции — поддержка материнства и детства, продвижение семейных ценностей, улучшение демографической ситуации, решение актуальных задач социальной сферы.

Всероссийское общественное движение «Матери России» было основано в феврале 2012 года. Согласно информации на сайте организации, сейчас движение объединяет более 700 общественных организаций, работающих в сфере семьи, материнства и детства в России. Региональные отделения «Матерей России» открыты во всех субъектах РФ.