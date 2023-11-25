«Крыльев Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

В субботу, 25 ноября, в матче 16-го тура Российской премьер-лиги футболисты самарских «Крыльев Советов» на своем поле сыграли с московским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Фернандо Костанца, Владимир Сычевой и Бенхамин Гарре. У гостей дубль в активе Рифата Жемалединова, еще один мяч на счету Сергея Пиняева.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают промежуточное третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на седьмой позиции, набрав 24 балла.

Андрей Сазонов