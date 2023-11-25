Водитель погиб в ДТП под Воронежем

В Семилукском районе Воронежской области в результате столкновения Audi с грузовиком «ЗИЛ» погиб 24-летний водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональной ГИБДД. Авария произошла ночью 24 ноября на дороге «Семилуки-Землянск».

По предварительным данным, водитель Audi двигался в сторону села Землянск Семилукского района, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ЗИЛом», которым управлял 52-летний мужчина.

Водитель Audi скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины случившегося, добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Егор Якимов

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