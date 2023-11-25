Прокуратура проверит отказ регистрировать подростка на рейс из Тюмени в Москву

Тюменская транспортная прокуратура организует проверку после отказа работников авиакомпании «Победа» регистрировать подростка с билетом на рейс Тюмень — Москва в аэропорту «Рощино». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее портал 72.ru сообщил, что 23 ноября сотрудники «Победы» отказались регистрировать подростка из-за отсутствия места в самолете. «В итоге нам пообещали вернуть деньги за билеты. Прийти они должны в течение 12 дней»,— передает издание слова матери подростка.

«Ъ-Урал» направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию.

Василий Алексеев

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