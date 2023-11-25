Птицефабрика «Боровская» приобретет кроссовер Geely Monjaro за 4,8 млн рублей

Птицефабрика «Боровская» (Тюменская область, принадлежит властям) объявила тендер на покупку кроссовера Geely Monjaro первого поколения комплектации exclusive изумрудного цвета. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, на покупку машины предприятие готово выделить 4,8 млн руб.

В документации к закупке указано, что транспорт должен быть новый, выпущенный не ранее 2023 года. Гарантийный срок на машину должен составлять не менее 60 месяцев или 150 тыс. км пробега, а доставка автомобиля не превышать более десяти рабочих дней.

Птицефабрика «Боровская» является одним из крупнейших предприятий по производству яиц и продуктов их переработки в России. Из-за вспышки птичьего гриппа осенью 2021 года на «Боровской» уничтожили всех кур — более 4,3 млн голов птицы. На фоне этого в 2022 году птицефабрика получила 811 млн руб. чистого убытка против 308,7 млн руб. чистой прибыли в 2020 году. Тюменские власти выделили более 1 млрд руб. на восстановление птицефабрики.

В августе 2022 года информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что предприятие в 2023 году планирует производить свыше 735 млн штук яиц. Это в 3,3 раза больше прогнозов по итогам 2022 года (223 млн штук).

Василий Алексеев

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