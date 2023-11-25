Определен подрядчик для реконструкции «Муравейника»
Победителем конкурса на право выполнения работ по реставрации и приспособления для современного использования корпусов ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» признан пермская строительная компании «Союз ПС». Стоимость контракта составила 67,5 млн руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В соответствии с научно-проектной документацией, в двухэтажном здании учреждения должен быть выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ, включая подготовительные, ремонтно-реставрационные работы и сооружение сетей инженерно-технического обеспечения. Строительный объем работ составит 8913 куб. м.
Центр «Муравейник» является объектом культурного наследия федерального значения. Это многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные общеразвивающие программы. Основой для учреждения стало Кирилло-Мефодиевское училище, созданное в 1809 году. Сейчас в «Муравейнике» на бюджетной основе занимаются более 2 тыс. человек в возрасте от 6 до 18 лет по очной и заочной форме.