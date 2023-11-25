Определен подрядчик для реконструкции «Муравейника»

Победителем конкурса на право выполнения работ по реставрации и приспособления для современного использования корпусов ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» признан пермская строительная компании «Союз ПС». Стоимость контракта составила 67,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В соответствии с научно-проектной документацией, в двухэтажном здании учреждения должен быть выполнен полный комплекс ремонтно-реставрационных работ, включая подготовительные, ремонтно-реставрационные работы и сооружение сетей инженерно-технического обеспечения. Строительный объем работ составит 8913 куб. м.

Центр «Муравейник» является объектом культурного наследия федерального значения. Это многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные общеразвивающие программы. Основой для учреждения стало Кирилло-Мефодиевское училище, созданное в 1809 году. Сейчас в «Муравейнике» на бюджетной основе занимаются более 2 тыс. человек в возрасте от 6 до 18 лет по очной и заочной форме.