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обновлено 13:13

Мэрия планирует запустить новый муниципальный маршрут в Индустриальном районе

Администрация Перми планирует открыть новый маршрут общественного транспорта в Индустриальном районе.

Как следует из постановления, подписанного главой города Эдуардом Сосниным, целью обеспечения транспортной доступности предприятий, расположенных на ул. Космонавта Леонова, а также особой экономической зоны «Пермь», требуется установление нового муниципального маршрута сообщением «Планета – улица Промышленная». Предполагается, что он начнет работу 2026 году.

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