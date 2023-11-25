Летевший из Новосибирска в Сочи самолет экстренно сел из-за больного пассажира

Летевший из Новосибирска в Сочи самолет авиакомпании Nordwind совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за пассажира, которому стало плохо во время полета. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По решению командира воздушного судна, вынужденная посадка рейса №472 по маршруту Новосибирск — Сочи произошла в 04:42 мск. Уточняется, что возникла необходимость оказания неотложной помощи пассажиру, который был впоследствии госпитализирован.

Вылет из Челябинска запланирован в 17:00 мск. Всего на рейс зарегистрирован 201 пассажир, из них четверо детей. В настоящий момент все пассажиры размещены в гостиницах Челябинска.

Тат Гаспарян

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