Краевые биатлонисты стали серебряными призерами первого этапа Кубка страны

В Ханты-Мансийске сегодня стартовал первый этап Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Соревнования открыла одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Гонку выиграла сборная Свердловской области (Тамара Дербушева и Кирилл Бажин).

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Вторыми финишировали прикамские биатлонисты Анастасия Зырянова и Иван Колотов. Отставание от победителей составило 1 минута 12,8 секунды. Зыряновой и Колотову пришлось пройти один штрафной круг и затратить семь дополнительных патронов.