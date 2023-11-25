В Крыму в 2023 году построили почти миллион квадратных метров жилья

В январе—октябре 2023 года в Крыму построили 988,5 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в Росстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

Согласно исследованию консалтинговой компании MACON, активный рост объемов строительства в последние годы наблюдается в Ялте. «По данным на сентябрь 2023 года, в стройке находится более 500 тыс. кв. м жилой и апартаментной недвижимости. В прошлом году рост составил 38%, а в текущем — 33%. Новые проекты выходят на условиях проектного финансирования»,— рассказали в компании.

В Севастополе, по данным государственной статистики, за 10 месяцев 2023 года построили 332,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 37,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«Мы положительно оцениваем перспективы развития рынка, видя интерес покупателей к курортной недвижимости Крыма. По нашим прогнозам, цены на недвижимость здесь будут расти, такая тенденция сохраняется год от года. Когда внешнеполитические обстоятельства будут урегулированы, цены поднимутся еще выше. Крым, в частности Южный берег Крыма,— регион с богатой природой, здесь строятся современные проекты жилых комплексов, развивается инфраструктура. Все эти факторы будут способствовать притоку покупателей»,— считает директор по маркетингу КГ «Таврида Девелопмент» Юлия Евдокимова.

Эксперт отмечает большой интерес жителей материка к недвижимости полуострова, расположенной на побережье. «Помимо современной архитектуры и наполнения ЖК, покупатели ожидают получить и качественный сервис, включающий в себя профессиональную управляющую компанию, предлагающую расширенный перечень услуг, обеспечение безопасности на территории ЖК, консьерж-сервис»,— сказала Юлия Евдокимова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму за год квартиры в новостройках подорожали на 17,6%, а спрос вырос на 34,6%.

Маргарита Синкевич

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