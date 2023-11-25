Многодетным матерям Удмуртии вручили госнаграды «Материнская слава»

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил знаки отличия «Материнская слава» женщинам, воспитавшим троих и более детей, которые достигли особых успехов в труде, спорте или профессии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мама — это главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Быть Мамой — это и призвание, и профессия без отпусков и выходных — 24 на 7, 365 дней в году. Считаю, что материнство, несмотря на все трудности, бессонные ночи, волнения — это самое приятное, что может случиться с женщиной»,— прокомментировал господин Бречалов.

Государственная награда «Материнская слава» была учреждена в Удмуртии в 2005 году. За прошедшее время этот знак отличия получили 799 женщин, в этом году список пополнился еще 16 именами.