Дима Билан перенес концерт в Челябинске на весну

Концерт певца Димы Билана, который должен был состояться в Челябинске в октябре и был отменен, перенесли на подгода. Теперь он запланирован на 17 апреля, говорится в официальном сообществе исполнителя в социальной сети «ВКонтакте».

Также на апрель перенесены выступления в Тюмени и Екатеринбурге — они состоятся 15 и 19 числа соответственно.

Ранее Дима Билан сообщал, что его октябрьские концерты в нескольких городах пришлось перенести, поскольку он заболел.

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