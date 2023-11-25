В Сочи появится новый сквер на улице Свердлова

На улице Свердлова в Сочи в ближайшее время откроют новый сквер с большой зоной для прогулок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Копайгородский.

«Спланировали территорию так, чтобы сохранить все зелёные насаждения, добавим и новые — порядка 200 деревьев и кустарников», — говорится в сообщении.

В новом сквере будут обустроены аллеи на площади 2 тыс. кв. м., а также установят больше удобной парковой мебели, предусмотрены и места с навесами от солнца.

Кроме того, здесь установят систему уличного освещения, смонтируют арт-объекты с подсветкой и подключат камеры системы «Безопасный город». Все основные работы планируется завершить уже через неделю.

Тат Гаспарян

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