На Кубани спрос на квартиры на первичном рынке вырос, а на вторичном упал

На платформе «Авито Недвижимость» спрос на квартиры в новостройках Краснодарского края по итогам первых двух недель ноября за год увеличился на 35,1%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Одновременно с ростом спроса на первичном рынке Кубани увеличился и объем предложения на платформе – на 27%. Средняя стоимость новой квартиры в регионе увеличилась на 15,2%: с 6,1 млн до 7 млн руб. «В структуре предложение за год количество более дешевых квартир — студий — снизилось (с 14,5% до 11,6% в общем объеме предложения), а количество более дорогих вариантов — двух- и трехкомнатных квартир — увеличилось (с 31,1% до 33,8% и с 10,3% до 13,8% соответственно). Средняя цена квадратного метра на “первичке” поднялась на 10,1%, (со 141,6 тыс. до 155,9 тыс. руб.)»,— рассказал эксперт.

Николай Попов уверен, что в первом квартале следующего года спрос продолжит оставаться на высоком уровне в связи с тем, что завершение или изменение льготных ипотечных программ планируется только во втором квартале. «С началом сезона отпусков традиционно вырастет спрос на курортную недвижимость»,— прогнозирует эксперт.

На вторичном рынке недвижимости объем предложения квартир на платформе увеличился на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2022-го, а спрос ослаб на 3,9%. Средняя стоимость вторичных квартир за год увеличилась на 10,9% (с 5,23 млн до 5,8 млн руб.). Средняя цена 1 кв. м выросла на 6,2% (со 116,2 тыс. до 123,4 тыс. руб.).

«На сегодняшний день мы наблюдаем активное развитие рынка жилья в Краснодарском крае. Особенно это видно по новостройкам — рынок крайне быстро пополняется новыми предложениями, при этом спрос не отстает и также динамично растет. В связи со значительным увеличением спроса на новое жилье растет и ценник. На вторичном рынке, при сбалансированном спросе и предложении, средний ценник также увеличился — это связано в том числе с общей инфляцией»,— пояснил Николай Попов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», объем строительства многоквартирного жилья в Краснодарском крае с начала 2023 года увеличился на 2% и достиг 8,1 млн кв. м. Общая площадь квартир, сданных в эксплуатацию на Кубани за 10 месяцев, по сравнению с аналогичными периодом прошлого года выросла на 12% — до 1,9 млн кв. м.

Маргарита Синкевич

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