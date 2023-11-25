В ДТП в Калужской области погиб один человек, шестеро детей пострадали

В районе деревни Уваровское в Калужской области водитель Renault Logan допустил столкновение с автобусом. По предварительным данным, в результате ДТП водитель иномарки погиб, шестеро детей, ехавших в автобусе, пострадали, сообщила пресс-служба местного УМВД.

В пресс-релизе уточняется, что авария произошла сегодня, 25 ноября, в районе 10:00 мск на автодороге Малоярославец—Боровс­к. В результате столкновения с Renault автобус, следовавший из Калуги в Боровский район, съехал в кювет.

Эрдни Кагалтынов