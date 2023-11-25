Челябинца осудили за неправомерный доступ к данным банков и госучреждений

Курчатовский районный суд Челябинска признал жителя областного центра виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ), а также в создании, использовании и распространении вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по региону.

Сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что челябинец с помощью вредоносного ПО незаконно получал доступ к личным кабинетам от интернет-сервисов, в том числе госучреждений и банковских систем, и распространял их за вознаграждение от $400 до $2000. Деньги ему платили криптовалютой.

Суд приговорил киберпреступника к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Всего в этом году по материалам регионального УФСБ за преступления в сфере компьютерной информации осудили четырех человек, выявили более 25 атак, направленных на неправомерный доступ к информационным ресурсам госорганов и промышленных, в том числе оборонных предприятий.

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