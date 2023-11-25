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обновлено 10:18

Пытавшегося поджечь военкомат пенсионера не стали отправлять в СИЗО

Свердловский суд Перми отправил под домашний арест 72-летнего пенсионера Андрея Городкова, ранее задержанного при попытке поджога военного комиссариата. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Фото: телеграм-канал Shot

Фото: телеграм-канал Shot

Руководитель народного ансамбля «Калина» ДК «Урал», пенсионер Андрей Городков был задержан полицейскими вечером 23 ноября при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

На допросе пенсионер рассказал, что напасть на военкомат его убедили телефонные мошенники, позвонившие с неизвестного номера и представившись «следователем Таганского ОВД». Они сообщили ему, что на его имя оформили кредиты на сумму 350 тысяч и 1,5 млн руб., и чтобы их списать, нужно выполнять дальнейшие инструкции.

Уголовное дело по факту произошедшего расследует УМВД Перми.

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