Пытавшегося поджечь военкомат пенсионера не стали отправлять в СИЗО

Свердловский суд Перми отправил под домашний арест 72-летнего пенсионера Андрея Городкова, ранее задержанного при попытке поджога военного комиссариата. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Shot Фото: телеграм-канал Shot

Руководитель народного ансамбля «Калина» ДК «Урал», пенсионер Андрей Городков был задержан полицейскими вечером 23 ноября при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

На допросе пенсионер рассказал, что напасть на военкомат его убедили телефонные мошенники, позвонившие с неизвестного номера и представившись «следователем Таганского ОВД». Они сообщили ему, что на его имя оформили кредиты на сумму 350 тысяч и 1,5 млн руб., и чтобы их списать, нужно выполнять дальнейшие инструкции.

Уголовное дело по факту произошедшего расследует УМВД Перми.