За незаконную охоту на лося задержали жителя Удмуртии

В Удмуртии задержали жителя Увинского района за незаконную охоту на лося с помощью капкана. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона оценили ущерб в размере 80 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В дежурную часть полиции обратились представители общества охотников с информацией, что в лесу у деревни Мушковай найдены останки взрослого лося и капкан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 64-летний местный житель.

Задержанный лицензии на охоту не имел. В начале ноября он узнал, что возле деревни обитает лось. Через две недели он пришел на данное место, установил капкан «петля» и насыпал соли для приманки животного. Спустя время в ловушке он обнаружил мертвого лося. Его тушу злоумышленник разделал на месте, около 10 кг мяса положил в рюкзак, останки закопал.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 2 лет либо штраф размере до 500 тыс. руб.