Боец «Архангела Михаила» Марина Мохнаткина проиграла бой на $1 млн Ларисе Пачеко

Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Марина Мохнаткина (Пермь) проиграла Ларисе Пачеко (Бразилия) в поединке по MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) за звание чемпиона в полулегком весе с бонусом для победителя в $1 млн. Данный бой стал частью финала турнира PFL World Championship 10 (Professional Fighters League – Бойцовская профессиональная лига).

Турнир состоялся в Вашингтоне (США) на концертной площадке «The Anthem», где боец «Архангела Михаила» проиграла в бою по смешанным единоборствам единогласным решением судей со счетом 49:46 на всех карточках Ларисе Пачеко. Спортсменка Бразилии стала первой чемпионкой PFL в двух весовых категориях. Противостояние прошло в женском полулегком весе (до 65,8 кг), состояло из пяти раундов по пять минут. Четыре раунда были за соперницей, а последний забрала российская спортсменка.

В активе Марины Мохнаткиной рекорд по MMA — 11 побед и теперь 4 поражения. Она базово являлась бойцом по самбо, которая семь раз выигрывала чемпионат России и мира, а также дважды становилась чемпионкой Европы. В смешанных единоборствах ее дебют состоялся в 2016 году на Fight Nights Global 50 в Санкт-Петербурге и стал победным. Последние бои же провела в Гран-при PFL сезона 2023 года, в которых одолела техническим нокаутом Йоко Хигаси (Япония), единогласным решением судей Эвелин Мартинс (Бразилия) и в плей-офф болевым приемом Эмбер Лейброк (США), выйдя в финал турнира.

Лариса Пачеко имеет 23 победы и 4 поражения по смешанным единоборствам. Сейчас у нее победная серия из 10 поединков. Госпожа Пачеко также являлась действующим победителем PFL сезона 2022 года в женском легком весе. Ее путь до финала состоял из побед над Джулией Бадд (Канада) единогласным решением судей и нокаутами в первых раундах против Эмбер Лейброк (США) и Елены Колесник (Украина).

Александр Стародумов

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