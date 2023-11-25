В Краснодарском крае потеплеет до 20 градусов

В воскресенье, 26 ноября, в Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и +18…+20 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в субботу, 25 ноября, составит +15…+17 градусов.

«Сегодня Кубань попадёт под влияние тёплого сектора приближающегося с юго-запада циклона. В такой ситуации в облаках появятся прояснения, но дожди по-прежнему возможны»,— говорится в сообщении.

При этом, добавляет синоптик, порывистый ветер южных румбов будет поставлять в регион хорошо прогретые воздушные массы, способствуя дальнейшему повышению температуры.

Тат Гаспарян

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