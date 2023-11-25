Начальник отдела Минтранса Амурской области арестован по делу о взятке

Суд в Амурской области арестовал начальника отдела регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) — 5,5 млн руб., сообщает пресс-служба местного СУ СКР.

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2021 года подозреваемый получил от руководителя организации взятку в виде денег и автомобиля на общую сумму 5,5 млн руб. За это чиновник обеспечил организацию приоритетных условий при заключении муниципальных контрактов, заявили в СКР.

Сообщается, что в производстве следственных органов также находится уголовное дело в отношение давшего взятку руководителя организации, его обвиняют в мошенничестве.

Эрдни Кагалтынов