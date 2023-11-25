На Центральной площади Ижевска установят новые новогодние световые конструкции

На Центральной площади столицы Удмуртии появятся новые световые конструкции. Монтаж новогодних элементов начнется на следующей неделе, сообщает на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Запланировали три световых элемента: входная группа, 24-метровая арка и часы, которые вот-вот пробьют полночь»,— рассказал господин Чистяков.

На площади будут и традиционные конструкции изо льда: Дед Мороз и Снегурочка, горки и фотозоны.