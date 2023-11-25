Депутаты заксобрания предложили штрафовать за ненадлежащее содержание домашних животных

Фракция «Новые люди» в краевом парламенте предложила дополнить региональный закон об административных правонарушениях статьей «Нарушение установленных законодательством Пермского края требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных». Соответствующий законопроект опубликован в базе данных заксобрания Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Депутаты предлагают ввести штрафы от 1 до 2 тыс. руб. за отказ убираться за животными при выгуле в общественных местах. За выгул собак без поводка и намордника предлагается штрафовать в размере от 2 до 3 тыс. руб., за выгул животных в местах где это запрещено — от 1 до 2 тыс. руб, за выгул животных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — от 2 до 3 тыс. руб., за выгуливание собаки без контроля со стороны владельца («самовыгул») - от 1 до 3 тыс. руб. Также законопроектом предусмотрена ответственность за выгул животных, требующих особой ответственности, лицом не достигшим 14 лет. В этом случае, родителей ребенка предлагается штрафовать на 2-3 тыс. руб. За повторное совершение данных административных правонарушений предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб.

Как указано в пояснительной записке, предлагаемый проект приводит региональное законодательство в соответствии Федеральному Закону «Об ответственном обращении с животными».