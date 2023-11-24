Сын главы ЕЦБ потерял почти все деньги из-за инвестиций в криптовалюту

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе общения со студентами во Франкфурте рассказала, что ее сын потерял почти все средства, инвестированные в криптовалюту. По ее словам, она неоднократно предупреждала его об этих рисках.

«Он по-королевски проигнорировал меня, и это его привилегия. И он потерял почти все деньги, которые вложил. Это было немного, но он потерял все, около 60%»,— сказала госпожа Лагард (цитата по Reuters). Она также добавила, что после случившегося он «неохотно признал» ее правоту.

У Кристин Лагард есть двое сыновей — Пьер-Анри и Томас 1986 и 1988 годов рождения. Она не уточнила, о ком из них идет речь. «Как вы можете заметить, я очень низкого мнения о криптовалютах»,— сказала госпожа Лагард, объяснив свое мнение тем, что криптовалюта часто является инструментом для преступной деятельности.

Как отмечает Reuters, обеспокоенность тем, что криптовалюты могут вытеснить государственные, была одной из причин, по которой ЕЦБ в июле 2021 года запустил проект «цифрового евро». В октябре 2023 года банк сообщил, что с 1 ноября начнет двухлетнюю программу по подготовке к внедрению цифровой валюты, в рамках которой он выработает правила и проведет «тестирования и эксперименты».

Полина Мотызлевская