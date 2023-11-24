В Туапсинском районе сошедший сель заблокировал автодвижение из Краснодара

На спуске с Молдовановского перевала в Туапсинском районе на 1414-м трассы М4 «Дон» в сторону поселка Джубга сошел сел. По данным Госавтоинспекции Кубани, движение машин со стороны Краснодара временно ограничено.

Сель заблокировал грузовой автомобиль. В связи с этим машины, следующие за большегрузом, также не могут двигаться.

Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы организуют на месте реверсивное движение.

Татьяна Ручкина

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