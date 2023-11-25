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Ярославская прокуратура настаивает на лишении мандата депутата

Прокуратура настаивает на том, чтобы депутаты муниципального совета Ярославского района лишили полномочий депутата Ольгу Победоносцеву из-за конфликта интересов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что госпожа Победоносцева как член градостроительной комиссии района голосовала за изменение назначения участка, принадлежащего ее мужу. Суд по иску прокурора установил, что депутат действовала в нарушение действующего законодательства и принял решение прекратить полномочия депутата в связи с непринятием мер по предотвращению конфликта интересов.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Елена Бекенева посетила заседание комитета муниципального совета Ярославского района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного самоуправления и напомнила депутатам о том, что решение суда необходимо исполнить.

«Комитет согласился с позицией прокуратуры и дал муниципальному совету рекомендации о признании утратившими силу актов, касающихся наделения Победоносцевой соответствующими полномочиями»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Алла Чижова

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