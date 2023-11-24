На Новороссийском шоссе в Джубге сгорели четыре гаража

В Джубге загорелись четыре гаража на Новороссийском шоссе. Об этом сообщила пресс-служб ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 19:34. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 200 кв. м. Позднее возгорание локализовали на площади 250 кв. м. Ликвидировать пожар удалось к 20:20.

К тушению привлекли 11 человек и четыре единицы техники. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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