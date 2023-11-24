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На Кубани на оплату детсадов для детей участников СВО направили 45 млн рублей

На Кубани на оплату детских садов для детей участников спецоперации направили 45 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Льгота действует во всех муниципалитетах региона. Годом ранее на жэти цели в крае направили 10 млн руб.

«Всего за два года из краевого бюджета на единовременные выплаты участникам СВО и их семьям, закупку техники для воинских формирований направили уже более 5 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Также для поддержки семей участников СВО предусмотрены выплаты на газификацию домов, лечение в санаториях, единовременные выплаты и выплаты на детей к Новому году (по 20 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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