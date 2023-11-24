Комплекс зданий бывшего хлебозавода №1 выставили на торги за 110 млн рублей

Городской департамент имущественных отношений объявил аукцион по продаже комплекса зданий бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Как указано в электронной документации, на продажу выставлена часть хлебозавода с земельным участком в 7 тыс. кв. м. Также в состав лота входят производственные цеха, склады, гаражи – всего 10 строений плюс забор. Начальная стоимость комплекса на торгах – 110 млн руб. Аукцион назначен на 29 декабря.

Напомним, что мэрия Перми из-за требований законодательства разделила на части имущественный комплекс бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Главное здание хлебозавода, являющееся объектом культурного наследия, можно было приватизировать только по конкурсу, установив обязательные требования по сохранению памятника архитектуры. Этот объект на конкурсе администрации купил предприниматель Всеволод Юшков. Новый владелец намерен сохранить объект, реконструировав его в креативный кластер. Остальные строения бывшего хлебозавода не относятся к объектам культурного наследия и должны приватизироваться на аукционе. Недавно правительство Пермского края согласовало установление на этом участке хлебозавода зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотностью в 11 этажей.