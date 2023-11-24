В выходках артиста разглядели нацизм

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Следственный комитет России возбудил сразу три уголовных дела против эпатажного певца Шарлота (Эдуард Шарлот): два – за реабилитацию нацизма и одно – за оскорбление чувств верующих. За последнюю неделю музыкант несколько раз привлек к себе внимание своими заявлениями и выходками. Ранее Шарлот уехал из России в Армению, где в знак протеста против СВО на камеру сжег российский паспорт. Однако позже он извинился за свой поступок и сообщил, что собирается вернуться в РФ, попросив поклонников скинуться ему на билет. На днях исполнитель был задержан силовиками в Санкт-Петербурге, а позже арестован по административной статье о мелком хулиганстве.

25-летний Эдуард Шарлот, уроженец Самары и выпускник Самарского государственного института культуры, который в последние годы проживал в Петербурге, получил широкую известность в конце 2010-х годов после участия в проекте «Песни на ТНТ» и съемок в рекламе компании «Мегафон», где звучала его песня-джингл. Также он записал совместные треки с инди-группой Therr Maitz и рэпером Моргенштерном (внесен Минюстом в список иноагентов) и, помимо прочего, снялся в комедийном сериале «1703». Хиты артисты обрели свою популярность за счет приложения Tik Tok, где пользователи использовали композиции для записи роликов.

Летом текущего года певец покинул РФ из-за несогласия с проведением специальной военной операции. В конце июня Шарлот опубликовал видео в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной), на котором демонстративно сжег российский паспорт и заявил, что отказывается от гражданства России (порча документа не является основанием для утраты российского гражданства – «Ъ-СПб»). В том же ролике певец высказал намерение отправиться на Украину, чтобы давать там концерты и поддерживать жителей этой страны.

Уже в ноябре музыкант неожиданно для многих объявил, что собирается вернуться обратно в Россию и попросил у своих фанатов денег на билет. По его словам, он хочет презентовать свой новый альбом на русском языке, который «абсолютно не связан с войной и политикой». Артист также добавил, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах». «Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться»,— написал он на странице в соцсети.

В ночь на 22 ноября в петербургском аэропорту Пулково сразу по прилету из Еревана Шарлота встретили полицейские и заключили в наручники. После на него составили административные протоколы по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, а также за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность, и мелкое хулиганство. В ОВД музыкант на камеру извинился за то, что сжег российский паспорт и объяснил выходку «осечкой в понимании происходящего». «Я сжег паспорт Российской Федерации. Потому что был ошибочно помешан на ложной информации», — пояснил он. Спустя время после задержания на странице певца в соцсети появился новый пост с релизом музыкальной композиции, позже запись исчезла.

Музыкант был отпущен на свободу, однако, как оказалось, совсем ненадолго: в этот же день Ленинский райсуд арестовал его на 13 суток за нарушение общественного порядка (ст. 20.1 КоАП РФ). В протоколе указано, что артист приставал к людями и ругался матом. Свою вину молодой человек признал. В пятницу, 24 ноября, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что СКР по Самарской области возбудил сразу три уголовных дела против эпатажного певца Шарлота. По ее словам, два из них – за реабилитацию нацизма в сети (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), еще одно – за оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Информацию общественница сопроводила резкими эпитетами в отношении молодого человека – «блогер-русофоб» и «ЛГБТ-пропагандист». Обвинения артисту еще не предъявлены, так как он отбывает административный срок в спецприемнике. В своем посте госпожа Мизулина пожалела исполнителю «Доброй дороги из Питера в Самару», намекая на этапирование молодого человека после освобождения на его малую родину.

Недавно Эдуард Шарлот также стал жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Принимающий участие в розыгрыше актер Макс Комикадзе поговорил с певцом от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре Шарлот заявил, что готов исполнить украинский гимн и принести присягу Украине. После этого музыканта попросили попрыгать со словами «кто не скачет — тот москаль», что тот без раздумий выполнил. Отметим, что певец и раньше время от времени привлекал внимание эпатажными выходками. Так, в мае Эдуард Шарлот в паблике во «ВКонтакте» объявил о своей смерти, что стало уже третьим за полтора года аналогичным случаем. В сообществе появилась запись, что причиной ухода из жизни стала Россия и проживающие там люди. Информация о скандальном артисте дошла и до пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На встрече с прессой его спросили, что он думает о ситуации вокруг поп-исполнителя, однако официальный представитель Кремля ответил, что «даже не знает, кто это».

Андрей Кучеров

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