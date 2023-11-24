Замначальника свердловского МВД посетил полицейских Урала на Северном Кавказе

Замначальника свердловского главка МВД Александр Воронежский со своим заместителем Игорем Алексеевым посетили свердловский отряд полиции на Северном Кавказе, который находится там в полугодовой командировке, сообщил официальный представитель регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, они провели тренировку по действиям при ЧС, проверили готовность личного состава к переводу на службу в зимний период и вручили ведомственные награды. «Благодаря их деятельности в регионе удается контролировать криминогенную обстановку на Северном Кавказе и не позволять деструктивным силам её дестабилизировать», — отметил полковник Горелых деятельность уральских полицейских.

Кроме этого, они встретились с начальником Временной оперативной группы МВД России в Республике Дагестан и руководителем ОМВД по Карабудахкентскому району, обсудили «вопросы взаимодействия при осуществлении повседневной оперативно-служебной деятельности сводного отряда, в том числе на контрольно-пропускном пункте».

Виталий Красиков

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