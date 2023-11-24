Бастрыкин взял на контроль проверку из-за загрязнения уральского села Большая Грязнуха

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о нарушении природоохранного законодательства в селе Большая Грязнуха (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вблизи села начал функционировать карьер по добыче песка. Так как дороги к нему проходят через водоем, он иссушается. «В результате уничтожены природные родники, загрязнены плодородные земли, жители вынуждены дышать пылью», - говорится в сообщении.

Доклад о ходе проверки Александру Бастрыкину должен будет представить и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Виталий Красиков

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