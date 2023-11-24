В Липецке утвердили взыскание с МЧСника 2,2 млн рублей в доход государства

Липецкий облсуд не стал удовлетворять жалобу на решение нижестоящей инстанции о взыскании с начальника пожарно-спасательного отряда регионального главка МЧС 2,2 млн руб. в доход государства. Об этом сообщили в областной прокуратуре, не называя имя спасателя.

Октябрьский райсуд ранее взыскал средств по иску надзорного ведомства. В ходе прокурорской проверки было выявлено, что в июле 2017 года сотрудник МЧС купил квартиру в Липецке за 7,5 млн руб. По мнению ведомства, эта сумма существенно превышала доходы его семьи за три года, предшествующие сделке. «При этом доказательства законности источников части средств, за счет которых приобретено имущество, у него отсутствовали»,— уточнили в прокуратуре.

Благодаря похожей истории в 2020 году прославился бывший замглавы воронежской ГИБДД Игорь Качкин. У его семьи были обнаружены 22 объекта недвижимости общей стоимостью более 50 млн руб. Спустя два года их обратили в доход государства.

С чего начинался спор вокруг имущества семьи Игоря Качкина — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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