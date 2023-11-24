В Краснодаре построят склад за 400 млн рублей в районе Восточного обхода

Группа компаний «Инсити» построит складской комплекс за 400 млн руб. в районе Восточного обхода Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Исполнителем проекта холдинг стал по результатам торгов, в которых участвовали 11 претендентов. Склад расположится на территории площадью 5,2 га. Объект будет использоваться для технологичного хранения товаров.

«Для жителей города это означает формирование новых рабочих мест, что даст новые возможности профессиональной реализации, а для городского бюджета – дополнительные финансовые вливания»,— отметил директор компании Андрей Шадрин.

Новый складской комплекс позволит сократить затраты оптовых торговых предприятий на транспортировку. ГК «Инсити» работает на рынке недвижимости с 2012 года. Холдинг является застройщиком коммерческих площадей и крупных торговых центров.

Анастасия Донскова

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