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В Геленджике построят зал единоборств за 172 млн рублей

В Геленджике в 2024 году начнется строительство зала единоборств стоимостью 172 млн руб. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в Telegram.

Работы начнутся в первом полугодии 2024 года. Завершить проект планируют в течение 10 месяцев.

Также в ходе очередной сессии городской Думы было принято решение оснастить жилье малоимущих многодетных семей автономными пожарными сигнализациями.

Анастасия Донскова

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