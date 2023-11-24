Прокуратуру Новохоперского района Воронежской области возглавил Николай Суздальцев

Приказом генпрокурора РФ от 21 ноября 2023 года № 1656-к на должность прокурора Новохоперского района Воронежской области назначен младший советник юстиции Николай Суздальцев. Ранее он работ в муниципалитете зампрокурора, сообщили в областном надзорном ведомстве.

Николай Суздальцев родился в 1989 году. Окончил Саратовскую государственную юридическую академию. В прокуратуре работает с июля 2012 года. Был помощником прокуроров Калачеевского и Кантемировского районов. В мая 2020 года назначен заместителем прокурора Новохоперского района. Женат, имеет сына.

На посту главы районной прокуратуры Николай Суздальцев сменил Александра Матвеева. Причина кадрового решения и новое место работы господина Матвеева не раскрываются.

Александр Прытков

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