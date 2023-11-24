В Туапсинском районе соцработникам увеличат выплаты на аренду жилья

В Туапсинском районе с 2024 года врачам, учителям и другим работникам соцсферы увеличат выплаты на аренду жилья. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в Telegram.

С нового года сумма компенсаций вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. руб. Средства на доплату выделят из районного бюджета в сумме 2,4 млн руб.

«Считаю такой шаг необходимым в условиях роста тарифов за услуги ЖКХ и цен за аренду жилья»,— говорится в сообщении.

Анастасия Донскова

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