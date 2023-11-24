В отношении главы старейшего петербургского туроператора «Нева» закрыли дело

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего директора туристической фирмы «Нева» (ЗАО «Фирма Нева») Максима Пирогова, который обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ), связанном с турпутевками. О закрытии дела в связи с истечением срока давности 24 ноября сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор турфирмы "Нева" Максим Пирогов во время судебного заседания по определению меры пресечения. Архив "Ъ". Ноябрь 2014 года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный директор турфирмы "Нева" Максим Пирогов во время судебного заседания по определению меры пресечения. Архив "Ъ". Ноябрь 2014 года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее действия бизнесмена были переквалифицированы на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). По этому составу сроки давности привлечения к ответственности уже истекли. Сам Пирогов против прекращения производства ожидаемо не возражал.

По версии следствия, глава турфирмы «Нева» в период с 2013-го по 2014 год получил от клиентов свыше 380 млн рублей, оставив граждан без путевок. Компания считалась старейшим российским туроператором (основана в 1990 году), однако к моменту задержания Максима Пирогова накопила кредиторскую задолженность на сумму более 795 млн рублей и вскоре прекратила свою деятельность, а после была признана банкротом.

В пресс-службе судов Петербурга при этом посчитали нужным уточнить, что истечение сроков давности не означает снятия вины с обвиняемого, соответственно, потерпевшие не лишены права взыскивать причиненный ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

Андрей Кучеров

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