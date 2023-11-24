В отношении главы старейшего петербургского туроператора «Нева» закрыли дело
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего директора туристической фирмы «Нева» (ЗАО «Фирма Нева») Максима Пирогова, который обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ), связанном с турпутевками. О закрытии дела в связи с истечением срока давности 24 ноября сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.
Генеральный директор турфирмы "Нева" Максим Пирогов во время судебного заседания по определению меры пресечения. Архив "Ъ". Ноябрь 2014 года.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ранее действия бизнесмена были переквалифицированы на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). По этому составу сроки давности привлечения к ответственности уже истекли. Сам Пирогов против прекращения производства ожидаемо не возражал.
По версии следствия, глава турфирмы «Нева» в период с 2013-го по 2014 год получил от клиентов свыше 380 млн рублей, оставив граждан без путевок. Компания считалась старейшим российским туроператором (основана в 1990 году), однако к моменту задержания Максима Пирогова накопила кредиторскую задолженность на сумму более 795 млн рублей и вскоре прекратила свою деятельность, а после была признана банкротом.
В пресс-службе судов Петербурга при этом посчитали нужным уточнить, что истечение сроков давности не означает снятия вины с обвиняемого, соответственно, потерпевшие не лишены права взыскивать причиненный ущерб в рамках гражданского судопроизводства.