Бараний рог современности

Одной из сложно осознаваемых в современной российской действительности вещей является принципиальная разница между предпринимательством в госсекторе и за его пределами. Для конкретного предпринимателя уже с ранних 2000-х она начала становиться неочевидной, и с тех пор перемещение как конкретных людей, так и фокуса внимания из госсектора в частный стало обыденным явлением. Технологизация госуправления на среднем и высшем уровне сделала государство таким же работодателем для управленца, как и любую компанию. Тем не менее достаточно внимательно прочитать постановление правительства от 22 ноября 2023 года №1957, название которого никому ничего не скажет, чтобы понять, что разница есть, и она принципиальна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Само постановление описывает нормативы федерального софинансирования «празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ». «Юбилей» — термин, восходящий к слову «бараний рог» в древнееврейском, исходно это пятидесятый календарный год, в который пророком Моисеем установлено правило прощения долгов, прекращения земельных залогов и освобождения от рабства. По всей видимости, в России первые юбилеи на государственном уровне установлены в середине правления Петра (годовщины крупных сражений в Северной войне). Последний раз “Ъ” писал о регулировании федеральных расходов на региональные юбилеи 20 октября 2010 года, когда эти средства — порядка 1,3 млрд руб. на регион, испытывающий необходимость отпраздновать круглую дату основания чего-либо (обычно столичного для него города),— использовались в качестве рядового элемента в сложной системе межбюджетных трансфертов. С того времени утекло много воды, постановление №1957 описывает формально уже не действия в сфере региональной политики, но в госпрограмме «Развитие культуры» и вообще ближе к Моисееву «бараньему рогу», чем к финансовым отношениям. Тем не менее, хотя компании (редкая компания с региональным присутствием не будет привлечена к празднованию регионального юбилея) и сами, бывает, в основном в маркетинговых целях отмечают свои круглые даты, редкий управленец не спросит себя: «Ну вот и зачем им это? Ну нормальные же люди — ну какой, в самом деле, юбилей?» и будет то раздраженно, а то и заинтересованно обсуждать бюджет будущих празднований.

Ответ на вопрос «Зачем?» между тем никогда не сводится ни к федеральному софинансированию, ни вообще к деньгам. Пропасть между бизнес-рациональностью и государственными по своей природе ритуалами существует и не рационализируется. Просто считайте это жертвоприношением. Норматив, кстати, установлен на федеральном уровне по-божески: в общем случае 600 руб. на жителя города и 300 руб.— на жителя региона. С бизнеса — дополнительно, иначе — в бараний рог: так уж от века.