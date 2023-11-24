Ветер снес кровлю на ДК и теплотрассу в Джубге

На черноморском побережье Краснодарского края продолжает бушевать непогода. Сильный ветер снес кровлю дома культуры и теплотрассу в поселке Джубга, сообщает издание «Туапсинские вести».

Оба объекта сейчас восстанавливают. Временно приостановлена подача отопления в здание администрации и дом культуры. Многоквартирные дома переключены на другую линию, в двух домах тепла нет.

Работы планировали завершить к 16:00 24 ноября. К этому моменту должны были возобновить подачу тепла.

На побережье объявлено штормовое предупреждение по непогоде. У берегов Туапсе высота волн может достигать шести метров.

Вячеслав Рыжков

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