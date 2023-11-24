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Ульяновские депутаты поддержали бизнес, разрешив продажу алкоголя в жилых домах

пятницу на заседании аграрного комитета заксобрания Ульяновской области большинство присутствовавших депутатов высказалось за отмену запрета на продажу алкоголя в торговых точках, выходящих во двор многоквартирных домов (МКД).

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в 2017 году были приняты изменения в региональный закон о регулировании некоторых вопросов продажи алкогольной продукции, которыми вводился запрет на продажу алкогольной продукции в торговых точках, находящихся в нежилых помещениях МКД и в зданиях, расположенных во дворах МКД. Тогда, учитывая обращения бизнеса, было принято решение ввести шестилетний мораторий на вступление в силу этого закона с целью, чтобы торговые сети и компании могли подготовиться к этим изменениям. С 1 января этого года это требование закона должно начать действовать.

Трое депутатов от «Единой России» — председатель бюджетного комитета Мария Шпак, председатель аграрного комитета Рамиль Хайруллин и председатель комитета по природопользованию и охране окружающей среды Вячеслав Ковель подготовили законопроект, которым предлагаетсяотменить введенные в 2017 году запреты, которые должны начать действовать со следующего года. Инициаторы законопроекта поясняли, что вступление в силу запретов на продажу алкоголя приведет к закрытию 180 торговых объектов и закрытию около 600 рабочих мест и окажет серьезное влияние на доходную часть бюджета региона. Они также отмечали, что такие торговые точки несут и социальную нагрузку, обеспечивая товарами первой необходимости жителей домов, особенно пожилых людей. Кроме того, считают авторы законопроекта, под действие запретов подпадают также крупные торговые сети —«Красное и белое», «Гулливер» и «Бристоль», основная выручка которых идет именно с продажи алкоголя. Авторов законопроекта поддержала и региональный уполномоченный по правам предпринимателей Екатерина Толчина.

Большинством голосов комитет одобрил законопроект об отмене запретов и принял решение вынести его на голосование на пленарном заседании.

Евгений Чернов

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