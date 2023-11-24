«Герофарм» составит в Марокко конкуренцию производителям инсулина из Европы

В начале 2024 года петербургская компания «Герофарм» отправит в Марокко первую партию инсулина «Гларгин». Объемы поставок в компании пока не разглашают. Однако эксперты отмечают, что потребность в инсулине среди африканских стран высока.

Инсулин «Гларгин» «Герофарм» зарегистрировал в Марокко еще в июне 2023 года. В начале 2024 года уже начнутся первые поставки. Размеры партии компания не называет, но в «Герофарме» сообщили, что это будут шприц-ручки. Субстанция препарата производится в Санкт-Петербурге. Отмечается, что «Гларгин» — инсулин длительного действия, то есть поддерживает фоновую концентрацию гормона в организме и нормальный уровень глюкозы даже когда человек не ест. Принимается в любое время, вне зависимости от приема пищи — в отличие от инсулина короткого действия.

Производитель уточнил «Ъ-СПб», что для налаживания экспорта «Герофарм» сотрудничает с партнером в Марокко. Его не называют. Поскольку инсулин планируют поставлять в готовых лекарственных формах, инвестировать в производственные мощности марокканской компании не пришлось.

Распространять «Гларгин» планируют через аптеки: пациенты будут приобретать его самостоятельно. Но в некоторых случаях возможна компенсация через страховку.

Собственного производства инсулинов в Марокко нет. Однако, как рассказали в «Герофарме», там присутствуют препараты некоторых европейских производителей.

Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group, отметил, что Африка — потенциально хороший рынок для производителей этого препарата.

«В странах Африки наблюдается значительный неудовлетворенный спрос на инсулин, при этом в прогнозах медицинских организаций — рост больных диабетом и увеличение рынка инсулина в этом регионе. Поставки связаны с повышением качества жизни и улучшением доступности медпомощи», — считает господин Шуляк.

В 2022 году «Герофарм» локализовал производство в Алжире. У компании есть и другие планы по взаимодействию с рядом стран в регионе. Также компания займется производством аналога «Оземпика» от датской компании.

Анастасия Захарова

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