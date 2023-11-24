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Нижегородские ученые изобрели новый метод получения парфюмерных молекул

Химики Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) разработали новый метод получения парфюмерных молекул. Он позволяет синтезировать цикламен альдегид — вещество с запахом цветка цикламена и свежей зелени.

Также с помощью нового метода можно получать нетоксичные аналоги лилиаля — парфюмерной отдушки с запахом ландыша, недавно запрещенной к применению в России и Европе.

В ННГУ отмечают, что продукцией и бытовой химией сфера использования разработанной нижегородскими учеными реакции синтеза не ограничивается.

«Она позволяет получать исходные материалы для синтеза противоопухолевых препаратов, защитных покрытий для обшивок кораблей от водорослей и микроорганизмов и даже фунгициды для защиты зерновых от грибов-паразитов»,— сообщил руководитель проекта Алексей Федоров.

Кандидат химических наук Василия Отвагина отметил, что синтез ненасыщенных альдегидов обычно требует от 5 до 10 этапов: «Нам удалось найти быстрый и простой одностадийный способ их получения с выходами целевых продуктов, достигающими 80%».

По словам ученых, сегодня подобные соединения получают в Германии и США. После оптимизации технологии синтеза для производства, метод может быть применен в отечественной химической промышленности

Андрей Репин

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